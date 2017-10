Raid incappucciati a corteo Milano

MILANO, 13 OTT - Tensione stamani durante la manifestazione degli studenti a Milano contro la riforma 'Buona Scuola' è stata causata da un gruppo di presunti antagonisti col volto coperto da un cappuccio nero. Hanno lanciato uova contro il McDonald's di piazza Sant'Eustorgio, 'colpevole' di aver siglato con il ministero dell'Istruzione un accordo relativo al progetto alternanza scuola-lavoro. I contestatori hanno anche imbrattato con vernice l'asfalto e i muri della sede Edison in foro Bonaparte e la sede del Partito Democratico in corso Garibaldi. In questo caso hanno scritto con lo spray rosso "Nemici di studenti e lavoratori".