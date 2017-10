Tallio: stabili i tre ricoverati

MILANO, 13 OTT - Sono stabili le condizioni degli altri tre ricoverati all'ospedale di Desio per avvelenamento da tallio, che ha già provocato tre vittime tra i loro familiari. Secondo quanto riferisce il bollettino medico dell'ospedale Laura Del Zotto e Serafina Pogliani restano ricoverate nel reparto di Neurologia ed è invariata la loro situazione dal punto di vista neurologico. Non ci sono sintomi di nuova insorgenza. Parametri vitali nei limiti e proseguono la terapia con l'antidoto. Enrico Ronchi, ricoverato nel reparto di Medicina, è stabile e in buone condizioni.