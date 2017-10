Ospedale Padova, protesta Bitonci

PADOVA, 13 OTT - Consiglieri di opposizione, guidati dall'ex sindaco Massimo Bitonci, hanno dato vita a una protesta, esponendo lo striscione "Nuovo ospedale a Padova Est subito", e interrompendo una conferenza stampa, in Comune, del sindaco Sergio Giordani e del vicesindaco Arturo Lorenzoni, che stavano illustrando il progetto del nuovo ospedale da realizzare sull'area dell'attuale nosocomio. Il gruppo di minoranza ha interrotto la conferenza stampa per circa un quarto d'ora con fischietti, trombette e slogan da stadio. "Vuoi mandarmi via? Se vuoi andiamo fuori io e te" ha detto l'ex sindaco rivolto al vicesindaco Lorenzoni, che ha annuito e poi si è allontanato. La protesta si è conclusa con la stretta di mano tra Giordani e Bitonci, il quale ha chiesto al sindaco di portare la questione del nuovo ospedale in consiglio comunale.