Da Italia ai campus, guide studenti Usa

TREVISO, 13 OTT - In questi giorni un'idea italiana sta arrivando nei campus delle università americane. A firmarla è Pagination, un servizio cloud di impaginazione automatica di Castelfranco Veneto, e che ha prodotto le guide per gli studenti di atenei come Berkeley, Duke University, Florida State University e altri 240 atenei. L'idea è di far crescere in ambito internazionale, attraverso la filosofia del cloud, le esperienze già maturate in Italia per listini e cataloghi. In pochi mesi sono arrivate collaborazioni in Gran Bretagna e Australia, e nel giugno scorso quella con Around Campus, che diffonde un milione e mezzo di guide per studenti per 300 milioni di pagine. Pagination si serve di una infrastruttura cloud accessibile dovunque e in qualunque momento tramite la quale creare in pochi minuti i propri documenti. Oggi conta cinque persone, tutte sotto i 40, ma prevede nuove assunzioni a sostegno di una crescita del 40% nell'ultimo anno.