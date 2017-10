Mps: pg chiede 7 anni per Mussari

FIRENZE, 13 OTT - Inasprire la condanna decisa per gli ex vertici di Banca Mps (l'ex presidente Giuseppe Mussari, l'ex dg Antonio Vigni e l'ex capo area finanza Gianluca Baldassarri) in primo grado. E' la richiesta della procura generale al termine dell'udienza di oggi davanti alla Corte d'appello del tribunale di Firenze avanzata dal sostituto pg Vilfredo Marziani che ha chiesto sette anni per Mussari e 6 anni per gli altri due imputati a fronte delle condanne a 3 anni e 6 mesi inflitte dal tribunale di Siena per concorso in ostacolo alla vigilanza. Le stesse richieste che avevano fatto nell'ottobre 2014 i pm titolari dell'inchiesta sul derivato Alexandria e in particolare sul mandate agreement, il contratto stipulato da Mps con i giapponesi di Nomura e occultato nella cassaforte dell'ex dg.