Fondi Sardegna: testi confermano regali

CAGLIARI, 13 OTT - Ex consiglieri regionali e altri attualmente in carica, ma anche un giornalista dell'ufficio stampa del gruppo Pdl, hanno risposto oggi alle domande della difesa e del pm al processo a Cagliari che vede imputato l'ex dirigente di An e Pdl, Mario Diana, accusato di peculato aggravato nell'ambito dell'inchiesta sull'utilizzo ritenuto illecito dei fondi riservati ai gruppi del Consiglio regionale della Sardegna - coinvolti una novantina di ex consiglieri della XIII e XIV legislatura. Sia l'ex assessore Oscar Cherchi (Fi) che la consigliera Alessandra Zedda (Fi) - il primo sospeso per effetto della legge Severino a seguito di una recente condanna per peculato nell'ambito del filone sul gruppo Misto, la seconda attuale vice capogruppo - hanno confermato di aver ricevuto come regalo una penna Montblanc dal capogruppo Diana, poi restituita quando il successore Pittalis l'ha richiesta per consegnarla alla Finanza.