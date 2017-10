Questura firma divieto Marcia su Roma

ROMA, 13 OTT - Il Questore di Roma ha firmato il divieto per la manifestazione di Forza Nuova prevista per il 28 ottobre a Roma. La formazione di destra aveva chiesto di potere sfilare in corteo all'Eur dalle 16 del 28 ottobre, giorno in cui ricorre l'anniversario della marcia su Roma. Ieri il ministro dell'Interno Marco Minniti aveva espresso il suo diniego. "Per una questione di principio faremo ugualmente la manifestazione, la replica del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore. "Siamo in una fase di recrudescenza repressiva - continua - presto arriverà un appello di personaggi del mondo della cultura e del mondo politico pronti a sostenere le nostre ragioni".