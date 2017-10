G7: Galantino,pensare fatica agricoltori

BERGAMO, 14 OTT - Per il segretario generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino, "va sempre tenuta presente la fatica che gli agricoltori fanno". Lo ha detto partecipando a Bergamo ad un'iniziativa della Coldiretti organizzata in occasione del G7 dell'agricoltura. "Il problema - ha detto Galantino - è quello della remunerabilità: queste persone devono vivere del loro lavoro, non sopravvivere".