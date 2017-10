Conservatorio per far musica vie Sanremo

SANREMO, 14 OTT - Per suonare nelle strade di Sanremo, bisognerà essere maestri di conservatorio o aver sostenuto almeno tre esami. Si fa duro, nella città della canzone italiana, la vita dei musicisti di strada. La commissione comunale ha approvato il nuovo regolamento per gli artisti di strada che mette molti paletti. Gli artisti possono esibirsi solo sette giornate al mese con un massimo di 50 all'anno, non più di mezz'ora nello stesso punto per i musicisti, un'ora per mimi e giocolieri. Potranno però ricominciare spostandosi di 150 metri. Fissate le fasce orarie: 10:30 -13, 16-20 (le 23 in estate). Gli amplificatori potranno essere usati da chi suona strumenti a corda, ma dovranno anche essere iscritti alla Siae. Niente basi musicali: vale per tutti. "Si è cercato di trovare un equilibrio fra chi si esibisce in strada e chi vive e lavora in centro", dice il sindaco Alberto Biancheri. Chi viola il regolamento sarà sanzionato con multe da 25 a 150 euro.