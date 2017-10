Truffa: arrestato sindaco di Priolo

SIRACUSA, 14 OTT - Il sindaco di Priolo (Sr), Antonello Rizza, candidato alle prossime elezioni regionali con Forza Italia a sostegno del candidato a governatore Nello Musumeci, è stato messo agli arresti domiciliari per truffa, tentata truffa e turbativa d'asta dalla polizia. Il provvedimento è del gip del Tribunale, Giuseppe Tripi, su richiesta della Procura della Repubblica al termine dell'operazione Res Publica su un "consolidato sistema di illegalità diffuso all'interno e all'esterno dell'amministrazione comunale priolese" scrive il gip, finalizzato al "condizionamento e alla prevaricazione per il perseguimento illecito di finalità di tipo personale e clientelare". Contro la "giustizia a orologeria" si scaglia Gianfranco Micciché, coordinatore di Forza Italia in Sicilia: "Quando abbiamo depositato le liste di Forza Italia mi sono assunto la responsabilità dei nomi scelti. Mi piacerebbe che anche la magistratura, ogni tanto, si assumesse la responsabilità delle proprie scelte e, soprattutto, delle proprie azioni".