Al via "Io non rischio" su prevenzione

ROMA, 14 OTT - E' partita stamane grazie a 5mila volontari della Protezione Civile, nelle piazze di tutte le città italiane, la campagna di informazione 'Io non rischio', arrivata alla settimana edizione, con l'obiettivo di far conoscere ai cittadini i rischi e come difendersi dalle calamità naturali. Il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli ha spiegato che la prevenzione è lo strumento più importante per fronteggiare la calamità naturali e di origine antropica. Nelle 103 piazze dei capoluoghi di provincia vengono fornite informazioni su alluvioni, terremoti e maremoti. Oltre ai gazebo ci sono dei percorsi sportivi e ludici che mirano alla conoscenza del territorio. La campagna ha un testimonial d'eccezione, il presidente della Repubblica Mattarella, che il 3 ottobre ad Assisti l'ha menzionata e definita 'preziosa ed efficace'. Per tutta la giornata verranno impartite semplici regole di comportamento che in caso di calamità possono salvare delle vite.