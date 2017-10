Un morto in cantiere tunnel Brennero

BOLZANO, 14 OTT - Un incidente mortale si è verificato sul versante austriaco del cantiere per il tunnel del Brennero. Nel tunnel di accesso ad Ahrental un camionista rumeno è stato travolto dal proprio mezzo. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, l'uomo è saltato dal camion, diventato ingovernabile per un guasto meccanico, ma il mezzo pesante è finito contro la parete della galleria, schiacciando il camionista. Solo dopo 500 metri il camion si è fermato. Colleghi di lavoro hanno prestato i primi soccorsi, ma l'uomo era già deceduto. Sul posto è intervenuta la polizia austriaca. Si tratta del primo incidente mortale in galleria, dall'inizio dei lavori per la realizzazione del tunnel del Brennero nel 2007.