Naufragio 2013: Marina, 'fatto dovere'

GENOVA, 14 OTT - "Attendiamo sereni quelli che saranno gli sviluppi di questa indagine in corso, sicuri di aver fatto comunque il nostro dovere". Il Capo di Stato maggiore della Marina, l'ammiraglio di squadra Valter Girardelli, replica così alle rivelazioni dell'Espresso sul naufragio dei migranti dell'11 ottobre 2013, nelle quali si sostiene che una nave della Marina sarebbe potuta intervenire in 40 minuti ma che le sarebbe stato ordinato di non fare nulla.