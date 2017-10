Corteo a Roma, stop invasione immigrati

ROMA, 14 OTT - Con in testa lo striscione "Stop invasione", è partito da piazza della Repubblica, e si concluderà in piazza San Silvestro, il corteo del Movimento nazionale per la sovranità contro "l'invasione degli immigrati". "Tutti i clandestini a casa della Boldrini" uno dei cori intonati. Tra gli striscioni esposti: "Difendi la tua terra", "No Ius Soli", "Lavoro agli italiani", "Stupri, violenze, invasione stanno uccidendo la nostra nazione". Ad aprire il corteo il presidente del Movimento Francesco Storace e il segretario Gianni Alemanno, che hanno detto: "Siamo 20mila". "Chiediamo una svolta nelle politiche dell'immigrazione - ha detto Storace - l'Europa investa in Africa creando posti di lavoro lì, c'è tanta gente italiana che ha bisogno di una casa e di lavoro. In piazza oggi ci sono rappresentanti parlamentari di Fi e Lega. E' una importante apertura". "Siamo in piazza - ha aggiunto Alemanno - per dare uno stop al Governo Gentiloni che non deve approvare la legge sullo Ius soli, ma difendere il lavoro italiano".