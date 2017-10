Migranti: Sea Watch firma codice ong

ROMA, 14 OTT - Questa mattina al Viminale anche Sea Watch ha firmato il codice di condotta voluto dal ministero dell'Interno per le Ong impegnate nei soccorsi in mare di migranti. L'organizzazione, che era tra le due che ancora non avevano sottoscritto il codice, ha firmato dopo un breve chiarimento sui contenuti delle regole condivise. "Rimane solo Medici senza Frontiere a non aver sottoscritto il codice - si apprende al Viminale - e ci si augura che possa rivedere la sua posizione". Al momento sono dunque Sos Méditerranée, Proactiva Open Arms, Save the Children, Moas, Sea Eye e da oggi Sea Watch le organizzazione firmatarie.