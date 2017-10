'Io non rischio', grande partecipazione

ROMA, 14 OTT - "Quella di oggi è una giornata importante cui stanno partecipando decine di migliaia di persone in tutta Italia, che si informano per conoscere i rischi che affliggono i territori e come affrontarli. Lo stesso capo dello Stato, Sergio Mattarella, ad Assisi il 3 ottobre scorso ha ricordato l' importanza della prevenzione". A dirlo è il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che oggi ha dato il via all'evento "Io non rischio", a piazza del Popolo a Roma. "La Giornata ruota sul ruolo dei cittadini, che sono attori e beneficiari della nostra attività; per la prima volta si parla non solo di diritti ma anche di doveri", ha aggiunto Borrelli, che ha presentato l'iniziativa ieri a Trento e oggi ha presenziato i lavori della Giornata, oltre che a Roma, anche a Mantova, Lucca e Reggio Calabria. "La diffusione della cultura di protezione civile non basta mai per crescere", ha concluso Borrelli, che alle istituzioni nazionali ha chiesto "di organizzarsi meglio e di fare di più".