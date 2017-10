Madre e figlio anziani trovati morti

TRIESTE, 14 OTT - Una donna e suo figlio, entrambi anziani, sono stati trovati morti oggi nella loro abitazione, a Passons di Pasian di Prato, in provincia di Udine. I due, secondo quanto è stato possibile ricostruire fino a questo momento, vivevano insieme ed avevano, rispettivamente, 90 e 67 anni. A dare l'allarme è stato un conoscente che, non avendo loro notizie, ha suonato alla porta ma non ha ricevuto risposta. L'uomo ha allertato i vigili del fuoco, che sono entrati e hanno trovato i cadaveri dei due. Non ci sarebbero tracce di violenza, si pensa a un malore.