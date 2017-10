'Aaa' vendesi tombe di lusso a Venezia

VENEZIA, 14 OTT - Anche l'eterno riposo, a Venezia, può trasformarsi in un lusso, soprattutto se l'ultimo giaciglio lo si immagina in una delle tombe più belle e scenografiche del cimitero di San Michele, affacciato sulla laguna. Ora il Comune di Venezia - alla caccia di nuove entrate, come tutti gli enti locali italiani - ha pensato di mettere all'asta diciassette concessioni cimiteriali scadute nell'ultimo periodo. Tombe e cappelle private, di nobili famiglie veneziane, rientrate nella disponibilità di Ca' Farsetti, per scadenze dei termini o per inadempienze nella manutenzione. Tra esse vi sono sei cappelle, con vetrate e mosaici d'epoca di grande valore, pronte a essere assegnate a chi se le aggiudicherà in asta, per i prossimi 99 anni. I prezzi non sono popolari: si va da 192 mila fino a 335 mila euro, più eventuali rilanci. Un'ultima dimora dal conto salatissimo, che però consentirà di riposare accanto, tra gli altri, ad Ezra Pound, Igor Stravinsky, Cesco Baseggio, Josif Brodskij, Luigi Nono, Zoran Music.