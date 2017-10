Polizia trova 2500 kg parmigiano rubati

AREZZO, 14 OTT - Oltre 2.500 chili di Parmigiano reggiano rubati, per un valore di circa 40.000 euro. sono stati recuperati dalla polizia stradale di Arezzo a bordo di un veicolo in transito sulla A1. Il formaggio era stato rubato ad una cooperativa di produttori del modenese. Gli agenti della sottosezione di Battifolle, in prossimità di Chiusi, nel corso di un controllo "a reticolo" ha notato un furgone con targa polacca, diretto a sud, con a bordo un uomo e una donna. Li ha fermati avvertendo, subito, un forte odore di formaggio. Dal vano di carico sono spuntate 80 forme di grana, pronte per essere immesse sul mercato. I due stranieri hanno mostrato la bolla di accompagnamento della merce da cui sembrava tutto in regola, ma gli agenti hanno voluto approfondire gli accertamenti, scoprendo che il cacio era stato rubato da un deposito di Pavullo. La Polstrada ha arrestato i ladri, di 40 anni l'uomo e 60 la donna, restituendo poi la refurtiva a uno dei proprietari.