Borrelli, in Calabria si fa molto

REGGIO CALABRIA, 14 OTT - Celebrata anche in Calabria la "Giornata nazionale della Prevenzione" con l'iniziativa "Io non rischio". All'iniziativa di Reggio Calabria, promossa dalla Città Metropolitana, è intervenuto il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. "E' una giornata - ha detto - dedicata all'informazione, a quelle che sono le buone pratiche e alla conoscenza del sistema di Protezione Civile. In Calabria credo che si stia facendo molto. Tutti i Comuni calabresi hanno un piano di Protezione Civile. Ciò è motivo di soddisfazione per loro, perché in Italia ci sono molti comuni che ne sono ancora sprovvisti. Si può fare sempre di più, ma posso dire che si sta facendo molto". "In Calabria - ha aggiunto Borrelli - sono in essere tutta una serie di attività. Ne parlavamo venendo qui con il direttore regionale della protezione civile Carlo Tansi. Il rafforzamento della macchina organizzativa è un continuo crescere di attività finalizzate al miglioramento del sistema".