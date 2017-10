Lite a mercato Torino, un morto

TORINO, 15 SET Un cinquantenne italiano è morto questa mattina a Torino per una coltellata al collo che gli ha inferto, durante una lite al mercato, un nigeriano di 27 anni, Khalid Be Greata, 27 anni, arrestato dalla Polizia Municipale. E' successo alla periferia nord della città, al mercatino del libero scambio 'Il Barattolo', in via Carcano. Gli agenti della Polizia Municipale Torino sono accorsi richiamati da alcune persone e hanno fermato il nigeriano che aveva aggredito anche un altro uomo, rimasto ferito solo lievemente al petto: gli abiti spessi che indossava hanno 'assorbito' la coltellata.