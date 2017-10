Italiano ucciso in Olanda

FOGGIA, 15 OTT - Un italiano, Saverio Tucci, di 44 anni, di Manfredonia, in provincia di Foggia, è stato ucciso ieri sera in Olanda, ad Amsterdam, in circostanze non ancora chiare. Lo si è appreso dai carabinieri di Foggia. A quanto si è appreso, il presunto responsabile dell'omicidio sarebbe stato catturato.