Fondi, pm indaga altri 2 consiglieri

CAGLIARI, 15 OTT - L'ex assessora regionale della Sanità, Simona De Francisci, è indagata per peculato assieme all'ex consigliere regionale Sisinnio Piras nell'ambito dell'inchiesta sull'uso illegittimo dei fondi destinati al gruppo del Popolo delle Libertà della XIV legislatura del Consiglio regionale della Sardegna. In particolare, secondo la Procura, avrebbero concorso con l'allora capogruppo Mario Diana (già a processo per spese ritenute illegittime per oltre 200mila euro) nell'acquisto di 31 penne Montblanc poi regalate ai consiglieri del gruppo, tutte poi restituite e sequestrate dalla Procura. E' stata effettuata - come anticipato da un quotidiano sardo - la notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari da parte del sostituto procuratore Marco Cocco, titolare di tutti i fascicoli dell'inchiesta sui fondi che ha già inquisito una novantina di consiglieri regionali sardi della XIII e della XIV legislatura.