Ragazzo curdo morto, 10 medici indagati

BOLZANO, 15 OTT - Sono dieci i medici dell'ospedale di Bolzano iscritti nel registro degli indagati per la morte di Adan, il profugo curdo-iracheno di 13 anni malato di distrofia muscolare, deceduto all'ospedale del capoluogo altoatesino pochi giorni dopo il suo arrivo in città. I medici di vari reparti si sono occupati del piccolo in diversi momenti durante i suoi ricoveri. Gli avvisi di garanzia per omicidio colposo, è stato precisato, è un atto dovuto per consentire ai medici di nominare consulenti di parte in vista dell'autopsia che sarà effettuata nei prossimi giorni. L'inchiesta della procura di Bolzano segue due filoni: uno con l'ipotesi di reato di omissione d'atti d'ufficio e la mancata accoglienza della famiglia in strutture ufficiali, l'altro, appunto, per omicidio colposo e riguarda i due ricoveri in ospedale del 13enne.