Prima lo picchia poi tenta di investirlo

FIRENZE, 15 OTT - Un calcio tirato in pieno petto lo ha fatto cadere a terra e picchiare violentemente la testa sull'asfalto di via dei Servi, in pieno centro a Firenze. A salvarlo da conseguenze più gravi sarebbero state alcune persone che avrebbero impedito ad un'auto di travolgerlo mentre era a terra. La vittima, un ventenne di origini marocchine ricoverato la notte scorsa all'ospedale di Careggi con una prognosi di 30 giorni, sarebbe stato aggredito, secondo alcuni testimoni, da una donna straniera poi fuggita a bordo dell'auto il cui conducente ha cercato di investirlo. Gli agenti delle volanti, arrivati subito sul posto, hanno ascoltato i testimoni. Sembra che qualcuno sia riuscito a prendere il numero di targa dell'auto. L'aggressione è avvenuta la notte scorsa, poco dopo le 2.00, all'altezza dell'incrocio tra via dei Servi e via Alfani. Per il momento la donna e l'autista dell'auto sono riusciti a far perdere le loro tracce.