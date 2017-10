Donna molestata fotografa aggressore

PAVIA, 15 OTT - Ha fotografato con il suo smartphone l'uomo dal quale poco prima aveva subito un'aggressione sessuale. In questo modo la donna, a cui lo sconosciuto aveva palpeggiato il seno, è riuscita a farlo individuare dagli agenti della polizia, che lo hanno denunciato. Si tratta di un 52enne italiano, C.R., che ha avvicinato la donna nella zona di Città Giardino, non lontano dal centro storico di Pavia. La vittima, dopo aver subito la violenza, ha telefonato in Questura: ai poliziotti ha mostrato la foto scattata con il telefonino che nel giro di pochi minuti hanno rintracciato l'uomo, già conosciuto per altri episodi di molestie avvenuti sia a Pavia sia in altre località del Nord Italia. L'uomo è stato denunciato per violenza sessuale e anche per resistenza a pubblico ufficiale, per aver cercato di colpire gli agenti.