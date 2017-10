Papa indice sinodo per Amazzonia

CITTA' DEL VATICANO, 15 OTT - "Ho deciso di convocare un' Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la regione Panamazzonica, che avrà luogo a Roma nel mese di ottobre 2019. Scopo principale di questa convocazione è individuare nuove strade per l'evangelizzazione di quella porzione del Popolo di Dio, specialmente degli indigeni, spesso dimenticati e senza la prospettiva di un avvenire sereno, anche a causa della crisi della foresta Amazzonica, polmone di capitale importanza per il nostro pianeta". Lo ha annunciato il Papa all'Angelus.