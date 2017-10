Cade da tetto durante festa,gravissimo

BRESCIA, 15 OTT - Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Brescia, dopo essere caduto dal tetto di un'abitazione privata durante una festa. Il giovane ha fatto un volo di 8 metri. Secondo il racconto degli amici il 17/enne è salito sul tetto in compagnia di alcuni di loro, sul tetto della casa dove so stava svolgendo la festa a Desenzano del Garda. Per cause da accertare ha perso l'equilibrio ed è caduto. E' stato trasportato in gravissime condizioni agli Spedali Civili di Brescia.