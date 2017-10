Papa: nuovi santi, in piazza Minniti

CITTA' DEL VATICANO, 15 OTT - Il ministro dell'Interno Marco Minniti è stato oggi in Piazza San Pietro, in rappresentanza del governo, a capo delle delegazione ufficiale italiana di sette persone che assiste alla messa di papa Francesco con il rito di canonizzazione di 35 nuovi santi, tra cui il cappuccino calabrese Angelo da Acri (1669-1739). La delegazione francese è guidata dal ministro per gli Affari europei, signora Nathalie Loiseau; quella brasiliana dal ministro capo dell'Avvocatura generale dello Stato, signora Grace Maria Fernandes Mendonca; quella spagnola dal segretario generale dell'Amministrazione della Giustizia, Antonio Dorado Picon; quella messicana dal direttore generale aggiunto degli Affari religiosi della Presidenza della Repubblica, Roberto Herrera Mena; quella dell'Ordine di Malta da Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, luogotenente di Gran Maestro. Il Papa ha salutato i capi delle delegazioni nella Cappella della Pietà, prima della messa.