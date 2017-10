Paracadutista muore schiantandosi

VERCELLI, 15 OTT - Un paracadutista di 41 anni, Giuseppe Pace, carabiniere in servizio al nucleo operativo di Genova, è morto schiantandosi al suolo a Vercelli. Il paracadute si sarebbe aperto regolarmente, ma a 50 metri dal suolo, forse per un errore di manovra, dopo un'improvvisa virata, si è verificata una forte accelerazione e in pochi secondi un violento impatto con il suolo nella zona riservata all'atterraggio dei paracadutisti, nel piccolo aeroporto da turismo 'Carlo Del Prete' di Vercelli.