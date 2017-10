Miur annulla graduatoria Isia Faenza

ROMA, 15 OTT - Sarà annullata la graduatoria del bando per un posto di insegnante di Antropologia culturale presso l'ISIA (Istituto superiore per le industrie artistiche) di Faenza. Lo comunica il ministero dell'Istruzione intervenuto sulla vicenda "il 10 ottobre scorso dopo una segnalazione" e che "sta prendendo provvedimenti in merito all'accaduto". Il caso è quello della direttrice dell'Isia che, presidente della commissione esaminatrice, è risultata prima in graduatoria e ha dunque vinto l'insegnamento annuale. "Sul caso specifico - spiega la Ministra Valeria Fedeli - siamo intervenuti tempestivamente". "Dalle prime verifiche, in attesa di tutta la documentazione, appare comunque evidente - aggiunge Fedeli - l' irregolarità di una procedura e di un atto con palesi conflitti di interesse". L'intervento minimo non potrà quindi che essere quello dell'annullamento della graduatoria. A seguito di ulteriori approfondimenti sarà poi possibile un intervento di natura disciplinare".