Isis:Raqqa,allerta Italia su combattenti

ROMA, 15 OTT - Mentre si avvicina la caduta di Raqqa, la roccaforte del Califfato in Siria, l'intelligence italiana alza il livello d'attenzione sui cosiddetti 'returnees', i foreign fighters che cercano di rientrare in Patria. Il tema sarà anche all'ordine del giorno della riunione dei ministri dell'Interno del G7 che Marco Minniti presiederà la prossima settimana ad Ischia. La stima degli stranieri andati a combattere sotto le insegne dell'Isis in Siria ed Iraq si aggira intorno a 25-30mila persone, di cui 5mila europei. Per l'Italia si parla di 125-130 soggetti, un numero nettamente inferiore a quello di altri Paesi europei come Francia e Belgio. Ma la guardia è alta anche perchè, come ha sottolineato Minniti, "questa diaspora di ritorno" si materializza in "fughe individuali" che "potrebbero utilizzare la stessa rotta dei trafficanti di esseri umani e quindi arrivare in Libia attraverso i confini meridionali".