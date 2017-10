Ragazza ferita in parco, 'è stabile'

EMPOLI (FIRENZE), 15 OTT - E' sempre in terapia intensiva la 17enne trovata ferita, con un frattura al cranio, in una pozza di sangue, ieri mattina nel parco dell'Ambrogiana, un'area verde attigua all'ex ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino (Firenze). Le sue condizioni vengono definite "stabili" dai medici dell'ospedale di Empoli. Intanto la polizia, che ieri ha sentito fino a notte fonda gli amici e l'ex fidanzato della 17enne, prosegue le indagini per capire cosa sia successo quando la ragazza ha lasciato la discoteca dove era a ballare con alcuni coetanei. Sono state acquisite anche le immagini delle telecamere della discoteca ed è stato fatto un nuovo sopralluogo nell'area dove la ragazza è stata trovata.