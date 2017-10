Scontro mezzo Soccorso Alpino, un ferito

BOLOGNA, 15 OTT - Un mezzo del Soccorso Alpino Emilia-Romagna, con a bordo quattro tecnici, è rimasto coinvolto in un incidente stradale non distante dall'abitato di Ligonchio, sull'Appennino Reggiano, e uno dei soccorritori a bordo è rimasto ferito in maniera grave. I quattro tecnici si stavano muovendo in fuoristrada per soccorrere una persona in difficoltà nei boschi quando c'è stato lo scontro. Le condizioni del ferito sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in elicottero all'Ospedale Maggiore di Parma, dove è ricoverato in prognosi riservata.