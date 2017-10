Rolli Days record, oltre 100mila visite

GENOVA, 15 OTT - "Non sarà proprio una nuova edizione dei Rolli Days ma il Comune di Genova sta lavorando per aprire il maggior numero possibile di palazzi e musei per Capodanno". L'idea è stata lanciata dall'assessore alla Cultura del Comune, Elisa Serafini, al termine di quella che si può definire l'edizione dei record con oltre 100 mila visitatori, con un aumento che varierà tra il 15 e il 20% rispetto allo scorso anno. I Rolli Days prevedono l'apertura di palazzi nobiliari, patrimonio dell'Unesco, che solitamente sono chiusi al pubblico. "Sono state tantissime le persone che hanno visitato i palazzi e che rappresentano il record assoluto - spiega l'assessore - ma sono stati molti anche quelli che hanno partecipato alle iniziative collaterali. I dati dimostrano come l'interesse per questa iniziativa sia stato molto alto, con oltre un milione di visualizzazioni sui social e web. Il portale visitgenoa.it ha avuto un aumento del 42% delle visite, rispetto al dato medio giornaliero, con una predominanza di donne, il 64%".