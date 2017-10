Papa alla Fao, Patto per migrazioni

CITTA' DEL VATICANO, 16 OTT - Il Papa ritiene che 'Il Patto mondiale per una migrazione sicura, regolare e ordinata' al quale stanno lavorando le Nazioni Unite richiede "una azione intergovernativa coordinata e sistematica di accordo con le norme internazionali esistenti", ma "impregnata di amore e intelligenza" e "il suo obiettivo è un incontro dei popoli" "e non l'esclusione né la vulnerabilità". Lo ha detto nel suo discorso alla Fao. Per il pontefice occorre "non solo garantire la produzione necessaria e una equa distribuzione dei frutti della terra, che dovrebbero essere scontati, ma garantire il diritto di ogni essere umano ad alimentarsi secondo le proprie necessità". Questo per il Papa è un "obiettivo sul quale si gioca la credibilità di tutto il sistema internazionale". Il Papa ha invitato a andare oltre le "emergenze" e affrontare i problemi di denutrizione e fame indotti dai "conflitti e dal cambiamento climatico": "la radice del problema".