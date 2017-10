Incendio doloso, crolla abside chiesa

SANT'AGATA FELTRIA (RIMINI), 16 OTT - Un incendio doloso, divampato questa mattina alle 7.30, ha provocato il crollo dell'abside della chiesa di San Francesco della Rosa (1700) nel comune di Sant'Agata Feltria (Rimini), travolgendo un vigile del fuoco rimasto lievemente ferito, medicato sul posto e trasportato in ospedale per precauzione. Secondo una prima ricostruzione fatta dai vigili del fuoco arrivati da Rimini, Pesaro e Cesena, l'incendio sarebbe stato applicato gettando del liquido incendiario contro la porta del seminterrato che porta poi all'interno della chiesa. Il fuoco al momento sembra spento, anche se il timore è che possa riprendere vigore dalle travi in legno che collegano la chiesa alla Rocca Fregoso, che ospita il museo delle fiabe. L'area è stata transennata dai carabinieri di Novafeltria. "All'interno della chiesa c'è un prezioso organo in legno del 1600, ma pare si sia salvato", ha detto il sindaco Guglielmino Cerbara ricordando che già in passato c'erano stati episodi di incendi dolosi.