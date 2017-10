Più docenti e personale Ata in cratere

ANCONA, 16 OTT - La Corte dei conti di Ancona ha registrato il decreto dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche che per l'anno scolastico 2017-18 istituisce 95 nuovi posti di personale Ata e 57 posti di personale docente ed educativo nelle aree del cratere del terremoto e nelle località interessate dal trasferimento di alunni, che ha fatto seguito agli eventi sismici. L'investimento previsto è pari a 322.807 euro al mese. L'aumento di posti è frutto del 'Decreto Sud', che proroga, anche per la scuola, gli effetti del decreto legge con cui nell'ottobre 2016 erano stati individuati interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma dell'Italia centrale. Il provvedimento dell'Usr Marche, commenta il direttore generale Marco Ugo Filisetti, è frutto di un confronto costruttivo con la Regione e gli enti locali. I nuovi posti "contribuiranno a dare risposta alle esigenze rappresentate dalle famiglie, favorendo la ricomposizione e lo sviluppo delle comunità colpite dal sisma".