400 kg di marijuana per 1 mln di euro

NUORO, 16 OTT - Centodieci sacchi di quelli usati per il mangime con dentro, però, 410 kg di marijuana pronta per lo spaccio, droga per un valore commerciale di circa 1,5 milioni di euro. E' il più rilevante sequestro di droga effettuato quest'anno in Sardegna, effettuato dai carabinieri in una casa disabitata nel centro nuorese di Silanus. I militari hanno arrestato un operaio 34enne del paese, incensurato, nella cui disponibilità era l'abitazione in cui è stata trovata la droga. Si cercano ora i complici dell'uomo che, su disposizione della procura di Oristano, è stato rinchiuso nel carcere di Massama. L'operazione è stata portata termine dai carabinieri di Silanus, della Compagnia di Macomer, e coaudiuvata dallo Squadrone eliportato dei Cacciatori di Sardegna, come hanno spiegato in conferenza stampa il magg. Luigi Mereu, comandante del Reparto operativo del Comando provinciale, il magg. Alfonso Musumecci dello Squadrone eliportato e dal luogotenente Domenico Aiello comandante interinale Compagnia di Macomer.