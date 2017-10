Si dimette sindaco Priolo (Fi) arrestato

PALERMO, 16 OTT - Il sindaco di Priolo Antonello Rizza, arrestato sabato scorso con l'accusa di truffa, tentata truffa e turbativa d'asta e candidato alle regionali nella lista di Forza Italia, si è dimesso dalla carica. Lo ha reso noto il suo legale, Domenico Mignosa, ribadendo tuttavia che il suo assistito non intende ritirarsi dalla corsa per la conquista di un seggio all'Ars. Rizza, che ha altri 4 procedimenti giudiziari con 22 capi d'imputazione, ha chiesto di essere sottoposto al più presto a interrogatorio da parte del Gip di Siracusa. Antonello Rizza, che è agli arresti domiciliari, ha motivato la decisione di dimettersi dalla carica di sindaco con la necessità di svolgere la sua campagna elettorale per le regionali senza limitazioni. Dimettendosi dalla carica di primo cittadino verrebbero meno le esigenze cautelari. Il sindaco è stato infatti arrestato nell'ambito di una inchiesta della Procura di Siracusa sulla gestione degli appalti comunali.