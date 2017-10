Ucciso al mercato, stop 'libero scambio'

TORINO, 16 OTT - Verrà sospeso per due settimane il mercato 'del libero scambio' di via Carcano, a Torino, dove ieri è stato ucciso un uomo. E' quanto sarebbe emerso dal Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza convocato d'urgenza, questa mattina, dal prefetto Renato Saccone. Con la sindaca Chiara Appendino, e gli assessori Roberto Finardi e Marco Giusta, vi hanno partecipato i vertici delle forze dell'ordine. Le decisioni del Comitato saranno comunque rese note nel pomeriggio in Consiglio comunale. La sospensione, secondo quanto appreso, era in parte già stabilita. Allo stop per il ponte dei Santi si è aggiunto, in segno di lutto, quello della prossima settimana. Nel frattempo, l'intenzione sarebbe quella di accelerare sul percorso di legalizzazione già avviato dall'amministrazione comunale, con lo spostamento in un'unica sede di tutti i mercatini dell'usato per assicurare un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine.