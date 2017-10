Premafin, chiesti 5 anni per Ligresti

MILANO, 16 OTT - Cinque anni di carcere e una multa di 100 mila euro è la richiesta di condanna avanzata oggi al Tribunale dalla Procura di Milano per Salvatore Ligresti, imputato per manipolazione del mercato sui titoli Premafin. Il pm Giordano Baggio ha anche proposto 3 anni e 63 mila euro di multa per ciascuno dei due coimputati dell'ex immobiliarista, Giancarlo de Filippo e Niccolò Lucchini e la confisca di tutte le azioni UnipolSai sequestrate su conti esteri nel corso delle indagini.