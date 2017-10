Armi e droga da Albania-Sicilia, arresti

CATANIA, 16 OTT - Un'organizzazione criminale composta da italiani ed albanesi dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi è stata sgominata a Catania dal Gico della Guardia di Finanza che, su delega della Procura, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 11 persone. Quattro italiani e tre albanesi sono stati arrestati, per altri quattro indagati è stato emesso un mandato di cattura europeo. Durante l'operazione, denominata 'Rosa dei venti' sono stati sequestrati 20.000 euro in contanti. Dalle indagini è emerso che la banda negli ultimi anni era riuscita a trasportare in Italia dalla costa albanese oltre 3.500 kg di marijuana, sequestrati in più occasioni con l'arresto di oltre 20 'corrieri', assieme a fucili Kalashnikov e a centinaia di munizioni. La droga era destinata alle 'piazze' di spaccio di Catania, del Ragusano e del Siracusano. Il giro d'affari complessivo stimato dalla Gdf è di oltre 20 milioni di euro.