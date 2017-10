Omicidio Beauregard, c'è un indagato

TORINO, 16 OTT - Non è a carico di ignoti il nuovo procedimento aperto dalla procura di Torino sul caso di Martine Beauregard, la venticinquenne prostituta francese che nel 1969 fu seviziata, uccisa e poi abbandonata in un campo a Vinovo. I magistrati, secondo quanto si apprende, avrebbero eseguito almeno una iscrizione nel registro degli indagati. Il giallo, rimasto finora senza soluzione, ha trovato nuovo impulso dopo le rivelazioni di una donna alla polizia. Per oggi è atteso in procura Carlo Campagna, che sarà ascoltato nella veste non di indagato ma di "testimone assistito" da un legale: l'uomo si autoaccusò del delitto del 1969 ma in seguito ritrattò e venne prosciolto nella fase processuale che, sulla base della procedura dell'epoca, era chiamata "istruttoria". In mattinata, come testimone, è stata ascoltata l'ex moglie di Campagna, Annalisa Girardi, che al momento di separarsi raccontò di essere stata vittima un episodio di maltrattamenti.