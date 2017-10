Fidanzati uccisi, prosegue processo

UDINE, 16 OTT - La Corte d'assise ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale nel processo a carico di Giosuè Ruotolo, unico imputato per il duplice omicidio della coppia di fidanzati, Teresa Costanza e Trifone Ragone, uccisi la sera del 17 marzo 2015 nel parcheggio del palazzetto dello sport di Pordenone. Dopo le ultime produzioni documentali delle parti, oggi la Corte ha fissato il calendario per le udienze della discussione che inizierà il 19 ottobre con la requisitoria del pubblico ministero, che proseguirà anche il 20 ottobre. Il 23 e 24 ottobre sarà la volta delle parti civili e il 30 e 31 ottobre della difesa. Anche oggi Ruotolo era in aula come durante tutte le udienze del processo. Ha preso brevemente la parola per rendere spontanee dichiarazioni e fornire spiegazioni su un contatto telefonico tra il cellulare della sua fidanzata e quello di Trifone, evidenziato in uno dei documenti prodotti dall'accusa.