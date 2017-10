Africani tentano sequestro tre bimbi

(ANSA)- MONZA, 16 OTTOBRE - Due kenioti fratello e sorella, lui 38 anni e lei 34, sono stati arrestati dai carabinieri di Vimercate (Monza) per tentato sequestro di minori. L'episodio è avvenuto domenica, ma i carabinieri lo hanno reso noto oggi. Secondo quanto riferito dai Cc, la donna sarebbe entrata nel bar di un oratorio di Carugate (Milano), dove avrebbe afferrato per le braccia tre bambini di 7, 10 e 11 anni, tentando di portarli all'esterno, venendo però bloccata da alcuni genitori presenti nella struttura. Poco distante la aspettava il fratello in auto. Vista la reazione dei presenti i due sono fuggiti e, grazie all'intervento dei militari chiamati dai genitori, sono stati bloccati poco più tardi. Sono stati arrestati per tentato sequestro.