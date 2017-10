P.Silvio Berlusconi al funerale di Puny

GENOVA, 16 OTT - "Porto il saluto e l'abbraccio di mio papà. La morte di Puny è una grave perdita per Portofino e per la mia famiglia". Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi prima dell'inizio dei funerali di Luigi 'Puny' Miroli, patron del ristorante che porta il suo nome nel piccolo borgo di Portofino frequentato da personaggi del mondo dello spettacolo e della politica e in particolar modo da Silvio Berlusconi e dalla sua famiglia. Molte le autorità e le persone note che si sono ritrovate nel borgo più celebrato d'Italia per salutare 'Puny'. Oltre a Pier Silvio Berlusconi, il presidente dello Yacht Club italiano Giorgio Croce, lo storico dell'arte Arturo Schwarz, la sorella di Giorgio Armani Rosanna, l'ex onorevole Scognamiglio, il senatore di FI Roberto Cassinelli, il principe Cesare di Castelbarco Albani.