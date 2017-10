Migranti: flashmob a ex caserma Montello

MILANO, 16 OTT - "Dentro l'ex caserma Montello ci sono persone non pacchi postali!": così a Milano il comitato zona 8 solidale ha spiegato il senso del flash mob organizzato questa mattina davanti alla struttura in via Caracciolo, la cui entrata è stata simbolicamente sigillata da una montagna di scatoloni. "Nell'ultimo periodo decine di persone vengono spostate dalla Montello e portate in altri Centri d'accoglienza straordinari, anche fuori Milano e senza alcun preavviso. Inutile dire - hanno detto i promotori dell'iniziativa- che questi spostamenti non sono in linea con i bisogni e i desideri di chi vive qua dentro, soprattutto perché essere spostati vuol dire interrompere scuola, rapporti di amicizia, lavoro". Gli organizzatori hanno annunciato un corteo, il 23 ottobre dalle 17:30, da Piazza della Scala alla Prefettura. Il primo novembre, infine, nuova manifestazione in via Caracciolo, a un anno esatto dalla festa di benvenuto dell'anno scorso.