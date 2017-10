'Pilastrino' roccia cade da Civetta

BELLUNO, 16 OTT - Il crollo di un 'pilastrino' di roccia è stato registrato oggi sul monte Civetta, nel bellunese. Il distacco è avvenuto dalla parte sommitale della Cima Su Alto e non ha provocato danni a cose e persone. Ha però sollevato una grande nube di polvere, vista anche da lontano. Il Soccorso alpino di Alleghe ha effettuato un sopralluogo subito dopo. Il crollo è partito sotto la vetta e, anche se non è ancora quantificabile la massa caduta, secondo le prime stime non sarebbe di grande rilevanza. Il pilastrino nella caduta si è frantumato e la roccia disgregata si è fermata alla base della parete, senza interessare il sentiero.