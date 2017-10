Delitto Rosboch, processo madre Gabriele

IVREA (TORINO), 17 OTT - Inizia questa mattina a Ivrea il processo nei confronti di Caterina Abbattista, mamma di Gabriele Defilippi, reo confesso assassino della professoressa di Castellamonte, Gloria Rosboch, condannato il mese scorso a 30 anni con rito abbreviato. La madre è accusata di omicidio volontario in concorso e di truffa in concorso. Una cinquantina i testimoni chiamati in aula. Caterina Abbattista, assistita dagli avvocati Tommaso Levi e Gianpaolo Zancan, si è sempre professata estranea all'omicidio. I genitori di Gloria Rosboch si sono costituiti parte civile.